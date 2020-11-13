Інфекціоніст розповів, хто може бути донором "антиковідної" плазми

"Людина, яка перехворіла на цей "ковід", може бути донором. І якщо немає протипоказань до здачі крові, то вона може бути донором", - розповів лікар.

За словами інфекціоніста, саме лікування донорською "антиковідною" плазмою буде здійснюватися коштом держави.

"Якщо воно внесене у протокол, то це для пацієнта у всякому випадку буде безкоштовно. Те, що внесене до протоколу, це забезпечується коштами держави", - наголосив лікар.

Загальноприйнятою практикою, за словами Крамарєва, є оплата донору за здачу "антиковідної" плазми для порятунку важкохворих.

"Зараз платять. Це так робиться. Може і більше цим людям будуть платити, які здають цю "ковідну" плазму, я не впевнений. Але платити обов’язково будуть", - підсумував інфекціоніст.

Зазначимо, що люди, які перехворіли на COVID-19 безсимптомно, на думку експертів, можуть бути "супердонорами".

Ймовірно, їхня кров містить високі титри антитіл, тому хвороба й була легко подолана. Єдиний спосіб дізнатися, чи є людина "супердонором" - здати ІФА-тест на антитіла.