Інфекціоніст розповів, хто може бути донором "антиковідної" плазми
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Днями у МОЗ внесли використання реконвалесцентної плазми у протокол лікування "ковідної" хвороби. Кожна людина, яка перехворіла на COVID-19, може стати донором для неї. Головне – не мати протипоказань і впевнитись у наявності антитіл до коронавірусу за допомогою ІФА-тестування. Про це УНН розповів інфекціоніст Сергій Крамарєв.
"Людина, яка перехворіла на цей "ковід", може бути донором. І якщо немає протипоказань до здачі крові, то вона може бути донором", - розповів лікар.
За словами інфекціоніста, саме лікування донорською "антиковідною" плазмою буде здійснюватися коштом держави.
"Якщо воно внесене у протокол, то це для пацієнта у всякому випадку буде безкоштовно. Те, що внесене до протоколу, це забезпечується коштами держави", - наголосив лікар.
Загальноприйнятою практикою, за словами Крамарєва, є оплата донору за здачу "антиковідної" плазми для порятунку важкохворих.
"Зараз платять. Це так робиться. Може і більше цим людям будуть платити, які здають цю "ковідну" плазму, я не впевнений. Але платити обов’язково будуть", - підсумував інфекціоніст.
Зазначимо, що люди, які перехворіли на COVID-19 безсимптомно, на думку експертів, можуть бути "супердонорами".
Ймовірно, їхня кров містить високі титри антитіл, тому хвороба й була легко подолана. Єдиний спосіб дізнатися, чи є людина "супердонором" - здати ІФА-тест на антитіла.