Инфекционист рассказал, кто может быть донором "антиковидной" плазмы
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. На днях в Минздраве внесли использование реконвалесцентной плазмы в протокол лечения "ковидной" болезни. Каждый человек, который переболел COVID-19, может стать донором для нее. Главное - не иметь противопоказаний и убедиться в наличии антител к коронавирусу с помощью ИФА-тестирования. Об этом УНН рассказал инфекционист Сергей Крамарев.
"Человек, который переболел этим "ковидом", может быть донором. И если нет противопоказаний к сдаче крови, то он может быть донором", - рассказал врач.
По словам инфекциониста, само лечение донорской "антиковидной" плазмой будет осуществляться за счет государства.
"Если оно внесено в протокол, то это для пациента во всяком случае будет бесплатно. То, что внесено в протокол, это обеспечивается средствами государства", - отметил врач.
Общепринятой практикой, по словам Крамарева, является оплата донору за сдачу "антиковидной" плазмы для спасения тяжелобольных.
"Сейчас платят. Это так делается. Может и больше этим людям будут платить, которые сдают эту "ковидную" плазму, я не уверен. Но платить обязательно будут", - подытожил инфекционист.
Отметим, что люди, переболевшие COVID-19 бессимптомно, по мнению экспертов, могут быть "супердонорами".
Вероятно, их кровь содержит высокие титры антител, поэтому болезнь и была легко преодолена. Единственный способ узнать, является ли человек "супердонором" - сдать ИФА-тест на антитела.