Инфекционист рассказал, кто может быть донором "антиковидной" плазмы

КИЕВ. 13 ноября. УНН. На днях в Минздраве внесли использование реконвалесцентной плазмы в протокол лечения "ковидной" болезни. Каждый человек, который переболел COVID-19, может стать донором для нее. Главное - не иметь противопоказаний и убедиться в наличии антител к коронавирусу с помощью ИФА-тестирования. Об этом УНН рассказал инфекционист Сергей Крамарев.