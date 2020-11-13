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Инфекционист рассказал, кто может быть донором "антиковидной" плазмы

Инфекционист рассказал, кто может быть донором "антиковидной" плазмы

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КИЕВ. 13 ноября. УНН. На днях в Минздраве внесли использование реконвалесцентной плазмы в протокол лечения "ковидной" болезни. Каждый человек, который переболел COVID-19, может стать донором для нее. Главное - не иметь противопоказаний и убедиться в наличии антител к коронавирусу с помощью ИФА-тестирования. Об этом УНН рассказал инфекционист Сергей Крамарев.

"Человек, который переболел этим "ковидом", может быть донором. И если нет противопоказаний к сдаче крови, то он может быть донором", - рассказал врач.

По словам инфекциониста, само лечение донорской "антиковидной" плазмой будет осуществляться за счет государства.

"Если оно внесено в протокол, то это для пациента во всяком случае будет бесплатно. То, что внесено в протокол, это обеспечивается средствами государства", - отметил врач.

Общепринятой практикой, по словам Крамарева, является оплата донору за сдачу "антиковидной" плазмы для спасения тяжелобольных.

"Сейчас платят. Это так делается. Может и больше этим людям будут платить, которые сдают эту "ковидную" плазму, я не уверен. Но платить обязательно будут", - подытожил инфекционист.

Отметим, что люди, переболевшие COVID-19 бессимптомно, по мнению экспертов, могут быть "супердонорами".

Вероятно, их кровь содержит высокие титры антител, поэтому болезнь и была легко преодолена. Единственный способ узнать, является ли человек "супердонором" - сдать ИФА-тест на антитела.

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