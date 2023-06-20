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Інфекціоніст розповіла про перші симптоми холери та застерегла українців від безтурботності

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Інфекційні хвороби вимагають готовності медичної системи, а також обізнаності людей. Тому доктор медичних наук, інфекціоніст Ольга Голубовська вважає, що люди повинні знати про ризики зараження і перші симптоми тих хвороб, які можуть проявиться на територіях, затоплених після підриву Каховської ГЕС. В інтерв'ю УНН вона розповіла про початкові симптоми холери та гепатиту А.

Інфекціоніст розповіла про перші симптоми холери та застерегла українців від безтурботності

Цитата

«Холера - одне з небагатьох інфекційних захворювань, що протікають із нормальною температурою тіла. Але на тлі нормальної температури у людини розвивається блювання, дуже рясна діарея – без больового синдрому, що теж нетипово для кишкових інфекцій. І все це дуже швидко призводить до зневоднення. Тобто для людини це небезпечно розвитком тяжкого стану – потенційно смертельного. А в епідеміологічному плані це є небезпечним тим, що це буде вибухове поширення. Але наголошу, я дуже сподіваюся, що ми цього зможемо уникнути», - підкреслила Голубовська.

Вона нагадала, що спалахи холери досі трапляються в різних країнах. Окрім того, вона зазначила, що один із типів холерного збудника - Ель-Тор зберігає свої згубні властивості та можливість розмноження і в морській воді.

Ще одне інфекційне захворювання, яке може проявиться дещо пізніше, це гепатит А.

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«Гепатит А - це те захворювання, яке може виявитися у більш віддалений період, тому що інкубаційний період при гепатиті А може досягати 45 днів. І сам збудник дуже стійкий. І треба говорити про ці збудники, проводити просвітницьку роботу з населенням. Гепатит А починається з високої температури та більше нічого. Катарального синдрому у дорослих немає, у дітей може бути у легкій формі. Але протягом п'яти днів висока температура. Що роблять люди у цій ситуації? П'ють жарознижувальні, які страшно гепатотоксичні, а вони вже інфіковані вірусом, який вражає печінку, і потім це призводить до тяжкого перебігу гепатиту. З 5-6 дня починається жовтяниця – жовтіють склери, темніє сеча, і людина ходить жовтушний період, який може тривати десь до місяця. І небезпека саме на початковому етапі – можна пропустити перші випадки, можна нашкодити людині – адже буває, що не розуміючи, що саме у них, починають пити антибіотики, жарознижувальні, а це все гепатотоксично», - пояснила інфекціоніст.

За її словами, також можливі бактеріальні кишкові інфекції, такі як шигельоз, сальмонельоз і ентеропатогенна кишкова паличка, а також лептоспіроз і лихоманка Західного Нілу. І все ж, лікарка сподівається, що масштабних спалахів вдасться уникнути – для цього працюють фахівці, але й прості українці не повинні проявляти безтурботність.

Детальніше читайте в інтерв'ю: Голубовська: вода - найнадійніший фактор передавання інфекцій

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