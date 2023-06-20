Инфекционист рассказала о первых симптомах холеры и предостерегла украинцев от беспечности

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«Холера - одно из немногих инфекционных заболеваний, протекающих с нормальной температурой тела. Но на фоне нормальной температуры у человека развивается рвота, очень обильная диарея – без болевого синдрома, что тоже нетипично для кишечных инфекций. И все это очень быстро приводит к обезвоживанию. То есть для человека это опасно развитием тяжелого состояния – потенциально смертельного. А в эпидемиологическом плане это опасно тем, что это будет взрывное распространение. Но подчеркну, я очень надеюсь, что мы этого сможем избежать», - подчеркнула Голубовская.

Она напомнила, что вспышки холеры до сих пор случаются в разных странах. Кроме того, она отметила, что один из типов холерного возбудителя - Эль-Тор сохраняет свои губительные свойства и возможность размножения и в морской воде.

Еще одно инфекционное заболевание, которое может проявится несколько позже, это гепатит А.

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«Гепатит А - это то заболевание, которое может проявиться в более отдаленный период, потому что инкубационный период при гепатите А может достигать 45 дней. И сам возбудитель очень устойчивый. И нужно говорить об этом возбудителе, образовывать население. Гепатит А начинается с высокой температуры и больше ничего. Катарального синдрома у взрослых нет, у детей может быть в легкой форме. Но в течение 5 дней высокая температура. Что делают люди в данной ситуации? Пьют жаропонижающие, которые страшно гепатотоксичны, а они уже инфицированный вирусом, который поражает печень, и потом это приводит к тяжелому течению самого гепатита. С 5-6 дня начинается желтуха – желтеют склеры, темнеет моча, и человек ходит желтушный период, который может длиться где-то до месяца. И опасность именно на начальном этапе – можно пропустить первые случаи, можно навредить человеку – ведь бывает, что не понимая, что у них, начинают пить антибиотики, жаропонижающие, а это все гепатотоксично», - пояснила инфекционист.

По ее словам, также возможны бактериальные кишечные инфекции, такие как шигеллез, сальмонеллёз и энтеропатогенная кишечная палочка, а также лептоспироз и лихорадка Западного Нила. И все же, врач надеется, что масштабных вспышек удастся избежать – для этого работают специалисты, но и простые украинцы не должны проявлять беспечность.

Детальнее читайте в интервью: Голубовская: вода - самый надежный фактор передачи инфекций