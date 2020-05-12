Інфекціоніст підтвердила, що коронавірус має зв’язок з синдромом Кавасакі у дітей

Відповідаючи на питання, чи були у нас за період пандемії помічені випадки синдрому Кавасакі у дітей і чи можливий його зв'язок з коронавірусом, Голубовська відповіла:

"Звичайно, і вже описано в іноземних публікаціях, що є зв'язок синдрому Кавасакі у дітей. У мене немає даних, я не педіатр, я не чула від тих педіатрів, з якими я спілкуюся. Але мало того, що це описано, за властивостями вірусу, я думаю, що це цілком реально і що так воно і буде".

Голубовська вкотре зазначила, що вірус адаптується і постійно мутує.

"Але те, що це є - це є. Я думаю, що цей вірус на сьогодні є збудником, який викликає системні захворювання, особливо у деяких людей. Чому у цих людей? Напевно, є генетична схильність, але все це лише вивчається", - додала лікар.

Як повідомляв УНН, у кількох європейських країнах зафіксовано випадки надзвичайної важкої хвороби, яка вражає дітей. У деяких випадках у хворих дітей також виявляють коронавірус.