Инфекционист подтвердила, что коронавирус имеет связь с синдромом Кавасаки у детей

Отвечая на вопрос, были ли у нас за период пандемии замечены случаи синдрома Кавасаки у детей и возможна ли его связь с коронавирусом, Голубовская ответила:

"Конечно, и уже описано в иностранных публикациях, что есть связь синдрома Кавасаки у детей. У меня нет данных, я не педиатр, я не слышала от тех педиатров, с которыми я общаюсь. Но мало того, что это описано, по свойствам вируса, я думаю, что это вполне реально и так оно и будет".

Голубовская в очередной раз отметила, что вирус адаптируется и постоянно мутирует.

"Но то, что это есть - это есть. Я думаю, что этот вирус на сегодня является возбудителем, который вызывает системные заболевания, особенно у некоторых людей. Почему у этих людей? Наверное, есть генетическая предрасположенность, но все это лишь изучается", - добавила врач.

Как сообщал УНН, в нескольких европейских странах зафиксированы случаи чрезвычайной тяжелой болезни, которая поражает детей. В некоторых случаях у больных детей также обнаруживают коронавирус.