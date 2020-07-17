Інфекціоніст: діагностика гепатиту займає менше часу, ніж його лікування

За його словами, при вчасній діагностиці, лікування - швидке й ефективне. Якщо ж запустити цей процес, то і лікування буде довшим.

Гепатит С можна "підчепити" у салонах краси, стоматологічних кабінетах. Зараження вірусом відбувається внаслідок контакту з інфікованою кров'ю, попереджає Гайдук.

Виявити захворювання можна шляхом здачі крові на антитіла. Лікар радить це робити, попереджаючи, оскільки у 80% випадків захворювання перебігає безсимптомно.

"Недарма гепатит С називають "ласкавим вбивцею". Він обдурює нашу імунну систему, яка тривалий час може просто ігнорувати вірус. Простіше кажучи, поводиться як партизан: приживається і повільно, як шашіль точить меблі, руйнує наш організм", - додав він.

Часто-густо гепатит С виявляють занадто пізно - на стадії цирозу печінки, каже Гайдук.

"Через це сімейні лікарі мали б радити своїм пацієнтам час від часу обстежуватися на гепатит", - каже він.

УНН нагадує про те, що в Україні з'явився спеціалізований сайт про гепатити С і В. Його запустила компанія HETERO як соціальну ініціативу - (тут https: //gepatit.net.ua/ ) про вірусні гепатити В і С. На цьому сайті можна знайти необхідну інформацію про дані віруси і адреси клінік (як приватних, так і державних). Також представлені контакти фахівців, які діагностують і лікують гепатити В і С.