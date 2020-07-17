Инфекционист: диагностика гепатита занимает меньше времени, чем его лечение
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Гепатит С необходимо “ловить” на ранних стадиях. Диагностика заболевания занимает меньше времени, чем его лечение. Об этом в комментарии УНН рассказал врач-инфекционист Игорь Гайдук.
По его словам, при своевременной диагностике, лечение — быстрое и эффективное. Если же запустить этот процесс, то и лечение будет длиннее.
Гепатит С можно “подцепить” в салонах красоты, стоматологических кабинетах. Заражение вирусом происходит при контакте с инфицированной кровью, предупреждает Гайдук.
Выявить заболевание можно путем сдачи крови на антитела. Врач советует это делать, предупреждая, поскольку в 80% случаев заболевание протекает бессимптомно.
“Недаром гепатит С называют ”ласковым убийцей“. Он обманывает нашу иммунную систему, которая долгое время может просто игнорировать вирус. Проще говоря, ведет себя как партизан: приживается и медленно, как червь точит мебель, разрушает наш организм”, — добавил он.
Часто гепатит С обнаруживают слишком поздно — на стадии цирроза печени, говорит Гайдук.
“Поэтому семейные врачи должны советовать своим пациентам время от времени обследоваться на гепатит”, — говорит он.
УНН напоминает о том, что в Украине появился специализированный сайт о гепатитах С и В. Его запустила компания HETERO как социальную инициативу — (здесь https: //gepatit.net.ua/ ) о вирусных гепатитах В и С. На этом сайте можно найти необходимую информацию о данных вирусах и адреса клиник (как частных, так и государственных). Также представлены контакты специалистов, которые диагностируют и лечат гепатиты В и С.