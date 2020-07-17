Инфекционист: диагностика гепатита занимает меньше времени, чем его лечение

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 19622 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 100762 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 105651 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 132158 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110153 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 130589 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101932 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102551 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104394 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102042 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Инфекционист: диагностика гепатита занимает меньше времени, чем его лечение

Инфекционист: диагностика гепатита занимает меньше времени, чем его лечение

Киев  •  УНН

 • 12314 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. Гепатит С необходимо “ловить” на ранних стадиях. Диагностика заболевания занимает меньше времени, чем его лечение. Об этом в комментарии УНН рассказал врач-инфекционист Игорь Гайдук.

По его словам, при своевременной диагностике, лечение — быстрое и эффективное. Если же запустить этот процесс, то и лечение будет длиннее.

Гепатит С можно “подцепить” в салонах красоты, стоматологических кабинетах. Заражение вирусом происходит при контакте с инфицированной кровью, предупреждает Гайдук.

Выявить заболевание можно путем сдачи крови на антитела. Врач советует это делать, предупреждая, поскольку в 80% случаев заболевание протекает бессимптомно.

“Недаром гепатит С называют ”ласковым убийцей“. Он обманывает нашу иммунную систему, которая долгое время может просто игнорировать вирус. Проще говоря, ведет себя как партизан: приживается и медленно, как червь точит мебель, разрушает наш организм”, — добавил он.

Часто гепатит С обнаруживают слишком поздно — на стадии цирроза печени, говорит Гайдук.

“Поэтому семейные врачи должны советовать своим пациентам время от времени обследоваться на гепатит”, — говорит он.

УНН напоминает о том, что в Украине появился специализированный сайт о гепатитах С и В. Его запустила компания HETERO как социальную инициативу — (здесь https: //gepatit.net.ua/ ) о вирусных гепатитах В и С. На этом сайте можно найти необходимую информацию о данных вирусах и адреса клиник (как частных, так и государственных). Также представлены контакты специалистов, которые диагностируют и лечат гепатиты В и С.

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