Індонезія планує взяти участь у відбудові лікарень на Київщині - Відодо
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Індонезія планує взяти участь у повоєнній відбудові лікарень в Київській області та допомогти Україні медикаментами. Про це повідомив президент Індонезії Джоко Відодо під час спільного брифінгу з Президентом Володимиром Зеленським в Києві, передає УНН.
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«Ми зробимо все, щоб уряд та наш індонезійський народ надавали допомогу медикаментами, а також взяли участь у відбудові лікарень на Київщині», - сказав Відодо.
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Перед цим під час брифінгу Президент України Володимир Зеленський запросив Індонезію долучитися до повоєнної відбудови України.
«Ми обговорили сьогодні з паном президентом ( Відодо – ред.) перспективи повоєнної відбудови України, я запрошую державу Індонезія та індонезійські компанії, спеціалістів долучитися до реалізації цього масштабного проекту …», - зазначив Зеленський.
Доповнення
Володимир Зеленський зустрівся у Києві з президентом Індонезії Джоко Відодо.
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