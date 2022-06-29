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Індонезія планує взяти участь у відбудові лікарень на Київщині - Відодо

Індонезія планує взяти участь у відбудові лікарень на Київщині - Відодо

Київ • УНН

 • 91966 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. Індонезія планує взяти участь у повоєнній відбудові лікарень в Київській області та допомогти Україні медикаментами. Про це повідомив президент Індонезії Джоко Відодо під час спільного брифінгу з Президентом Володимиром Зеленським в Києві, передає УНН.

Цитата

«Ми зробимо все, щоб уряд та наш індонезійський народ надавали допомогу медикаментами, а також взяли участь у відбудові лікарень на Київщині», - сказав Відодо.

Деталі

Перед цим під час брифінгу Президент України Володимир Зеленський запросив Індонезію долучитися до повоєнної відбудови України.

«Ми обговорили сьогодні з паном президентом ( Відодо – ред.) перспективи повоєнної відбудови України, я запрошую державу Індонезія та індонезійські компанії, спеціалістів долучитися до реалізації цього масштабного проекту …», - зазначив Зеленський.

Доповнення

Володимир Зеленський зустрівся у Києві з президентом Індонезії Джоко Відодо.

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