Індонезія планує взяти участь у відбудові лікарень на Київщині - Відодо

Цитата

«Ми зробимо все, щоб уряд та наш індонезійський народ надавали допомогу медикаментами, а також взяли участь у відбудові лікарень на Київщині», - сказав Відодо.

Деталі

Перед цим під час брифінгу Президент України Володимир Зеленський запросив Індонезію долучитися до повоєнної відбудови України.

«Ми обговорили сьогодні з паном президентом ( Відодо – ред.) перспективи повоєнної відбудови України, я запрошую державу Індонезія та індонезійські компанії, спеціалістів долучитися до реалізації цього масштабного проекту …», - зазначив Зеленський.

Доповнення

Володимир Зеленський зустрівся у Києві з президентом Індонезії Джоко Відодо.

Додамо

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