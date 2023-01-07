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Індійське гімалайське місто охопила паніка після того, як у будинках утворилися тріщини

Київ • УНН

 • 599484 перегляди

КИЇВ. 7 січня. УНН. Влада північного індійського гімалайського штату Уттаракханд евакуювала кілька сімей з міста Джошіматх після того, як у їхніх будинках утворилися тріщини, що викликали паніку та страх серед мешканців. Про це інформує ВВС. передає УНН.

Індійське гімалайське місто охопила паніка після того, як у будинках утворилися тріщини

Деталі

Розташоване в Гімалаях на висоті 1875 метрів, місто в районі Чамолі популярне серед паломників та туристів.

Нанд Кішоре Джоші, старший чиновник з управління стихійними лихами в районі, повідомив, що вони розпочали евакуацію сімей, і ситуація постійно відстежується.

"На даний момент переселено 44 сім'ї", - сказав він, додавши, що тріщини почали з'являтися місяць тому.

Цього тижня місцеві жителі також протестували з цього приводу, після чого влада зупинила будівельні роботи в Джошиматху та його околицях. Урядовці заявили, що вони виявили тріщини як мінімум у 500 будинках у місті. Експерти протягом багатьох років твердили, що масштабні будівельні роботи тут неможливі, оскільки регіон геологічно нестійкий.

Відомий індійський геолог Калачанд Сайн, який також є директором Інституту гімалайської геології Вадіа в Уттаракханді, повідомив, що опускання землі почалося давно і продовжується досі. Він назвав кілька причин ситуації, що склалася.

"Район Джошіматх вже тектонічно нестабільний, тому що цей регіон знаходиться в сейсмічній зоні 5. Схильність до зсувів і вразливість цього регіону дуже висока. Якщо ви подивитесь на його геологію, вона вже вразлива», — сказав він, додавши, що місто було збудовано на уламках старого зсуву ґрунту.

Доповнення

Уттаракханд в західних Гімалаях схильний до раптових повеней і зсувів. Повені у червні 2013 року, спричинені зливами мусонних дощів, забрали життя майже 6000 людей.

У 2021 році раптова повінь обрушилася на долину в штаті Уттаракханд, пошкодивши ділянки будівництва греблі та забравши життя понад 200 людей.

У 2013 році повінь через прорив льодовикового озера призвела до найсильнішого стихійного лиха в країні після цунамі 2004 року, внаслідок якого загинуло 5700 людей.

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