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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Индийский гималайский город охватила паника после того, как в домах образовались трещины

Киев • УНН

 • 599484 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. Власти северного индийского гималайского штата Уттаракханд эвакуировали несколько семей из города Джошиматх после того, как в их домах образовались трещины, вызвавшие панику и страх среди жителей. Об этом информирует ВВС. передает УНН.

Индийский гималайский город охватила паника после того, как в домах образовались трещины

Детали

Расположенный в Гималаях на высоте 1875 метров, город в районе Чамоли популярен среди паломников и туристов.

Нанд Кишоре Джоши, старший чиновник по управлению стихийными бедствиями в районе, сообщил, что они начали эвакуацию семей, и ситуация постоянно отслеживается.

"На данный момент переселено 44 семьи", - сказал он, добавив, что трещины начали появляться месяц назад.

На этой неделе местные жители также протестовали по этому поводу, после чего власти остановили строительные работы в Джошиматхе и его окрестностях. Чиновники заявили, что они обнаружили трещины как минимум в 500 домах в городе. Эксперты в течение многих лет утверждали, что масштабные строительные работы здесь невозможны, поскольку регион геологически неустойчивый.

Известный индийский геолог Калачанд Сайн, который также является директором Института гималайской геологии Вадиа в Уттаракханде, сообщил, что опускание земли началось давно и продолжается до сих пор. Он назвал несколько причин сложившейся ситуации.

"Район Джошиматх уже тектонически нестабилен, потому что этот регион находится в сейсмической зоне 5. Склонность к оползням и уязвимость этого региона очень высока. Если вы посмотрите на его геологию, он уже уязвим», — сказал он, добавив, что город был построен на обломках старого оползня.

Дополнение

Уттаракханд в западных Гималаях подвержен внезапным наводнениям и оползням. Наводнения в июне 2013 года, вызванные ливнями муссонных дождей, унесли жизни почти 6000 человек.

В 2021 году внезапное наводнение обрушилось на долину в штате Уттаракханд, повредив участки строительства плотины и унеся жизни более 200 человек.

В 2013 году наводнение из-за прорыва ледникового озера привело к самому сильному стихийному бедствию в стране после цунами 2004 года, в результате которого погибло 5700 человек.

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