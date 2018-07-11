Індія запровадить європейську систему збору порожніх пляшок
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Уряд індійського штату Махараштра заявив про необхідність впровадження заставної (депозитної) системи збору тари, передає УНН з посиланням на Money Control.
Передбачається, що жителі штату зможуть повернути частину грошей, сплачених при купівлі напоїв в пластикових пляшках. Повернення грошей буде здійснюватися через спеціальні автомати - таромати.
Також уряд штату закликав місцевих виробників взяти на себе відповідальність за створення інфраструктури для встановлення тароматів.
Нагадаємо, принцип роботи системи полягає в тому, що при здачі тари в спеціальний автомат він повертає частину грошей, сплачених при купівлі напою. Чим більше пляшок виявиться - тим більше тари можна повторно використовувати або переробляти. Це в свою чергу зменшує кількість сміття, яке осідає в океанах і на звалищах. Заставною системою користуються майже всі країни Європи, крім України: Швеція, Німеччина, Норвегія, Фінляндія, Естонія і т.д.
Наприклад, у Норвегії завдяки цій системі збирають 95% тари, в Фінляндії - 93,3%, а в Данії - 89%.