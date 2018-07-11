Индия введет европейскую систему сбора пустых бутылок

Предполагается, что жители штата смогут вернуть часть денег, уплаченных при покупке напитков в пластиковых бутылках. Возврат денег будет осуществляться через специальные автоматы - тароматы.

Также правительство штата призвало местных производителей взять на себя ответственность за создание инфраструктуры для установления тароматов.

Напомним, принцип работы системы заключается в том, что при сдаче тары в специальный автомат он возвращает часть денег, уплаченных при покупке напитка. Чем больше бутылок окажется — тем больше тары можно повторно использовать или перерабатывать. Это в свою очередь уменьшает количество мусора, который оседает в океанах и на свалках. Залоговой системой пользуются почти все страны Европы, кроме Украины: Швеция, Германия, Норвегия, Финляндия, Эстония и т.д.

Например, в Норвегии благодаря этой системе собирают 95% тары, в Финляндии — 93,3%, а в Дании — 89%.