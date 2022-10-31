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Індія заарештувала дев'ять осіб у зв'язку з обваленням пішоходного моста

Індія заарештувала дев'ять осіб у зв'язку з обваленням пішоходного моста

Київ • УНН

 • 184548 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Поліція повідомила, що в понеділок дев'ятьох людей було заарештовано у зв'язку з обвалом пішохідного мосту на заході Індії, в результаті якого загинули щонайменше 137 людей, передає УНН з посиланням на AFP.

Деталі

За словами старшого офіцера поліції, дев'ятеро людей, усі пов'язані з компанією, яка обслуговувала міст у місті Морбі, перебувають під слідством за звинуваченням у вбивстві.

Міст, який відкрився декількома днями раніше після кількох місяців ремонту, обірвався у неділю ввечері, внаслідок чого сотні людей потрапили в воду. Влада заявила, що близько 500 людей святкували останній день фестивалю Дівалі на підвісному мості, якому майже 150 років, і навколо нього, коли обірвалися підтримуючі троси.

Після обвалення люди чіплялися за викривлені рештки мосту або намагалися у темряві спливти у безпечне місце. Багато індійців не вміють плавати.

Начальник місцевої поліції повідомив, що до полудня понеділка кількість загиблих зросла до 137 осіб. Серед них близько 50 дітей, наймолодшим із яких був дворічний хлопчик.

Влада розпочала рятувальну операцію відразу після обвалення, човни та водолази шукали річку всю ніч і весь понеділок.

Доповнення

Міст довжиною 233 метри і шириною 1,5 метра був відкритий у 1880 році британською колоніальною владою і побудований з матеріалів, доставлених з Англії.

Аварії через стару і погано обслуговувану інфраструктуру, включаючи мости, в Індії звичайні.

У 2016 році внаслідок обвалення естакади на жваву вулицю в Калькутті загинули щонайменше 26 людей.

П'ятьма роками раніше щонайменше 32 особи загинули внаслідок обвалення переповненого мосту на гірському курорті Дарджилінг.

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