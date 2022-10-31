Индия арестовала девять человек в связи с обрушением пешеходного моста
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Полиция сообщила, что в понедельник девять человек были арестованы в связи с обвалом пешеходного моста на западе Индии, в результате которого погибли по меньшей мере 137 человек, передает УНН со ссылкой на AFP.
Детали
По словам старшего офицера полиции, девять человек, все связанные с компанией, которая обслуживала мост в городе Морби, находятся под следствием по обвинению в убийстве.
Мост, который открылся несколькими днями ранее после нескольких месяцев ремонта, оборвался в воскресенье вечером, в результате чего сотни людей попали в воду. Власти заявили, что около 500 человек праздновали последний день фестиваля Дивали на подвесном мосту, которому почти 150 лет, и вокруг него, когда оборвались поддерживающие тросы.
После обрушения люди цеплялись за искривленные остатки моста или пытались в темноте уплыть в безопасное место. Многие индийцы не умеют плавать.
Начальник местной полиции сообщил, что к полудню понедельника число погибших возросло до 137 человек. Среди них около 50 детей, самым младшим из которых был двухлетний мальчик.
Власти начали спасательную операцию сразу после обрушения, лодки и водолазы искали реку всю ночь и весь понедельник.
Дополнение
Мост длиной 233 метра и шириной 1,5 метра был открыт в 1880 году британскими колониальными властями и построен из материалов, доставленных из Англии.
Аварии из-за старой и плохо обслуживаемой инфраструктуры, включая мосты, в Индии обычны.
В 2016 году в результате обрушения эстакады на оживленную улицу в Калькутте погибли по меньшей мере 26 человек.
Пятью годами ранее по меньшей мере 32 человека погибли в результате обрушения переполненного моста на горном курорте Дарджилинг.