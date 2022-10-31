Индия арестовала девять человек в связи с обрушением пешеходного моста

Детали

По словам старшего офицера полиции, девять человек, все связанные с компанией, которая обслуживала мост в городе Морби, находятся под следствием по обвинению в убийстве.

Мост, который открылся несколькими днями ранее после нескольких месяцев ремонта, оборвался в воскресенье вечером, в результате чего сотни людей попали в воду. Власти заявили, что около 500 человек праздновали последний день фестиваля Дивали на подвесном мосту, которому почти 150 лет, и вокруг него, когда оборвались поддерживающие тросы.

После обрушения люди цеплялись за искривленные остатки моста или пытались в темноте уплыть в безопасное место. Многие индийцы не умеют плавать.

Начальник местной полиции сообщил, что к полудню понедельника число погибших возросло до 137 человек. Среди них около 50 детей, самым младшим из которых был двухлетний мальчик.

Власти начали спасательную операцию сразу после обрушения, лодки и водолазы искали реку всю ночь и весь понедельник.

Дополнение

Мост длиной 233 метра и шириной 1,5 метра был открыт в 1880 году британскими колониальными властями и построен из материалов, доставленных из Англии.

Аварии из-за старой и плохо обслуживаемой инфраструктуры, включая мосты, в Индии обычны.

В 2016 году в результате обрушения эстакады на оживленную улицу в Калькутте погибли по меньшей мере 26 человек.

Пятью годами ранее по меньшей мере 32 человека погибли в результате обрушения переполненного моста на горном курорте Дарджилинг.