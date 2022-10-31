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Обвалення мосту в Індії: кількість загиблих зросла до 130

Обвалення мосту в Індії: кількість загиблих зросла до 130

Київ • УНН

 • 285427 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Щонайменше 130 людей загинуло в західному індійському штаті Гуджарат у неділю, коли пішохідний міст, наповнений туристами, які насолоджувалися святковими гуляннями, обвалився. Про це інформує УНН з посиланням на індійську медіа-компанію NDTV.

Деталі

Щонайменше 130 людей загинули після того, як минулого вечора обвалився міст британської епохи в Гуджараті Морбі. Наразі вдалося врятувати близько 177 людей, ще кількох ведуться пошуки, повідомили чиновники.

Телевізійні кадри агентства Reuters показали, як десятки людей чіпляються за троси та покручені залишки мосту через річку Мачху в місті Морбі, поки бригади швидкої допомоги намагаються їх врятувати.

Під час обвалу на мосту було близько 500 людей, 100 досі залишаються під водою.

Керівник муніципального агентства Морбі Сандіпсінх Зала сказав NDTV, що приватний трест Oreva, який відремонтував міст через державний тендер, не отримав від влади сертифікат придатності перед повторним відкриттям.

Додамо

Понад 133 людей постраждали в результаті тисняви в Сеулі, коли величезний натовп ринув у центральний район столиці Південної Кореї на святкування Хелловіну пізно в суботу. Як повідомило агентство Yonhap News Agency Korea, кількість загиблих зросла до 153 людина.

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