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Індія сподівається встановити контакт з модулем після його жорсткої посадки на Місяці

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Індійська організація космічних досліджень (ISRO) має намір продовжити спроби зв’язатися з модулем “Вікрам”, що здійснив 7 вересня жорстку посадку на супутнику Землі, з настанням місячного дня. Про це повідомив журналістам глава ISRO доктор Кайласавадіву Сіван, передає УНН.

Індія сподівається встановити контакт з модулем після його жорсткої посадки на Місяці

“Зв’язатися з „Вікрама“ зараз неможливо, так як в тому районі Місяця почалася ніч. Але ISRO може почати пошуки „Вікрама“, як тільки місячна ніч закінчиться”, — наводить у четвер слова Сівана газета Free Press Journal.

Раніше індійське космічне відомство повідомляло, що термін роботи посадкового модуля, як і невеликого місяцеходу “Праг’ян” становить всього 1 місячний день (14 земних діб), оскільки ці апарати отримують енергію від сонячних батарей.

За даними видання, спроби зв’язатися з ними були припинені близько 10 днів тому, коли в районі посадки почалася ніч. Однак в ISRO не виключають, що зв’язок з апаратами можна відновити з початком нового місячного дня.

“Вікрам” повинен був м’яко сісти на поверхню супутника Землі 7 вересня, але на висоті 2 км над Місяцем апарат відхилився від наміченої траєкторії посадки і втратив контакт з центром управління польотом, після чого здійснив жорстку посадку. Посадковий модуль, який входив до складу місії “Чандраян-2”, повинен був доставити на Місяць 27-кілограмовий місяцехід “Праг’ян”, який мав досліджувати район Південного полюсу супутника Землі. Орбітальний зонд “Чандраян-2” тим часом продовжує роботу на орбіті Місяця.

Як повідомляв УНН, індійський орбітальний зонд зміг знайти посадковий модуль на Місяці.

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