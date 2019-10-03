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Индия надеется установить контакт с модулем после его жесткой посадки на Луне

Киев • УНН

 • 23505 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Индийская организация космических исследований (ISRO) намерена продолжить попытки связаться с модулем “Викрам”, совершившим 7 сентября жесткую посадку на спутнике Земли, с наступлением лунного дня. Об этом сообщил журналистам глава ISRO доктор Кайласавадиву Сиван, передает УНН.

Индия надеется установить контакт с модулем после его жесткой посадки на Луне

“Связаться с „Викрамом“ сейчас невозможно, так как в том районе Луны началась ночь. Но ISRO может начать поиски „Викрама“, как только лунная ночь закончится”, — приводит в четверг слова Сивана газета Free Press Journal.

Ранее индийское космическое ведомство сообщало, что срок работы посадочного модуля, как и небольшого лунохода “Прагьян” составляет всего 1 лунный день (14 земных суток), поскольку эти аппараты получают энергию от солнечных батарей.

По данным издания, попытки связаться с ними были прекращены около 10 дней назад, когда в районе посадки началась ночь. Однако в ISRO не исключают, что связь с аппаратами можно восстановить с началом нового лунного дня.

“Викрам” должен был мягко сесть на поверхность спутника Земли 7 сентября, но на высоте 2 км над Луной аппарат отклонился от намеченной траектории посадки и потерял контакт с центром управления полетом, после чего совершил жесткую посадку. Посадочный модуль, входивший в состав миссии “Чандраян-2”, должен был доставить на Луну 27-килограммовый луноход “Прагьян”, которому предстояло исследовать район Южного полюса спутника Земли. Орбитальный зонд “Чандраян-2” тем временем продолжает работу на орбите Луны.

Как сообщал УНН, индийский орбитальный зонд смог найти посадочный модуль на Луне.

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