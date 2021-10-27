Індія розкритикувала новий закон Китаю про сухопутні кордони на тлі прикордонної напруженості
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Індія розкритикувала Китай за ухвалення нового закону про сухопутні кордони, який, за її словами, може вплинути на давню прикордонну суперечку між двома країнами. Про це інформує УНН з посиланням на Associated Press.
Деталі
Представник міністерства закордонних справ країни Аріндам Багчі повідомив, що Індія очікує, що Китай уникатиме дій відповідно до нового закону, який може в односторонньому порядку змінити ситуацію в прикордонних районах.
Переговори між командуванням індійської та китайської армій про виведення військ з ключових районів уздовж їхнього кордону на початку цього місяця зайшли в глухий кут, оскільки не вдалося послабити 17-місячне протистояння, яке іноді призводило до смертельних зіткнень.
Китайські законодавці схвалили закон про сухопутні кордони на засіданні постійної комісії Всекитайських зборів народних представників.
У ньому йдеться про те, що суверенітет і територіальна цілісність Китаю священні і недоторканні.
"Держава повинна вживати заходів для захисту територіальної цілісності та сухопутних кордонів, а також захищати та припиняти будь-які дії, які підривають територіальний суверенітет та сухопутні кордони", - йдеться у ньому.
Багчі заявив, що Індія та Китай раніше домовилися шукати справедливого та взаємоприйнятного вирішення своєї прикордонної суперечки.
Він висловив сподівання, що закон не вплине на домовленості, раніше досягнуті двома сторонами щодо прикордонної суперечки, і не поставить під загрозу мир та спокій у прикордонних районах.
Китай поки що, не прокоментував заяву Індії.
Доповнення
Обидві країни розмістили десятки тисяч солдатів за підтримки артилерії, танків і винищувачів вздовж свого фактичного кордону, який називається лінією фактичного контролю, в районі Ладакха.
Минулого року 20 індійських солдатів були вбиті в зіткненні з китайськими солдатами із застосуванням палиць, каміння та куркулів на кордоні, що оспорюється. Китай заявив, що втратив чотирьох солдатів.
Лінія фактичного контролю поділяє контрольовані Китаєм та Індією території від Ладакха на заході до східного штату Індії Аруначал-Прадеш, на який Китай претендує повністю.
Індія та Китай вели війну через кордон у 1962 році.