Індія розкритикувала новий закон Китаю про сухопутні кордони на тлі прикордонної напруженості

$41.170.09
45.030.03
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 928 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 59513 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 111590 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 96590 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 105745 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 81072 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 71251 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 155201 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 86655 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 253943 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
2м/с
93%
Популярнi новини

У Києві вибухи, атака дронів: зафіксовано займання і руйнування, попередньо заблокована людина

9 квітня, 21:45 • 30081 перегляди

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 26824 перегляди

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 25228 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

02:11 • 31058 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 13168 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 119986 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 155194 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 253937 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 425784 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 415014 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 24820 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 30634 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 31278 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 32671 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 82580 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Індія розкритикувала новий закон Китаю про сухопутні кордони на тлі прикордонної напруженості

Київ • УНН

 • 16132 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Індія розкритикувала Китай за ухвалення нового закону про сухопутні кордони, який, за її словами, може вплинути на давню прикордонну суперечку між двома країнами. Про це інформує УНН з посиланням на Associated Press.

Індія розкритикувала новий закон Китаю про сухопутні кордони на тлі прикордонної напруженості

Деталі

Представник міністерства закордонних справ країни Аріндам Багчі повідомив, що Індія очікує, що Китай уникатиме дій відповідно до нового закону, який може в односторонньому порядку змінити ситуацію в прикордонних районах.

Переговори між командуванням індійської та китайської армій про виведення військ з ключових районів уздовж їхнього кордону на початку цього місяця зайшли в глухий кут, оскільки не вдалося послабити 17-місячне протистояння, яке іноді призводило до смертельних зіткнень.

Китайські законодавці схвалили закон про сухопутні кордони на засіданні постійної комісії Всекитайських зборів народних представників.

У ньому йдеться про те, що суверенітет і територіальна цілісність Китаю священні і недоторканні.

"Держава повинна вживати заходів для захисту територіальної цілісності та сухопутних кордонів, а також захищати та припиняти будь-які дії, які підривають територіальний суверенітет та сухопутні кордони", - йдеться у ньому.

Багчі заявив, що Індія та Китай раніше домовилися шукати справедливого та взаємоприйнятного вирішення своєї прикордонної суперечки.

Він висловив сподівання, що закон не вплине на домовленості, раніше досягнуті двома сторонами щодо прикордонної суперечки, і не поставить під загрозу мир та спокій у прикордонних районах.

Китай поки що, не прокоментував заяву Індії.

Доповнення

Обидві країни розмістили десятки тисяч солдатів за підтримки артилерії, танків і винищувачів вздовж свого фактичного кордону, який називається лінією фактичного контролю, в районі Ладакха.

Минулого року 20 індійських солдатів були вбиті в зіткненні з китайськими солдатами із застосуванням палиць, каміння та куркулів на кордоні, що оспорюється. Китай заявив, що втратив чотирьох солдатів.

Лінія фактичного контролю поділяє контрольовані Китаєм та Індією території від Ладакха на заході до східного штату Індії Аруначал-Прадеш, на який Китай претендує повністю.

Індія та Китай вели війну через кордон у 1962 році.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.93
Bitcoin
$82,157.60
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,139.11
Ethereum
$1,617.07