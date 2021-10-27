Индия раскритиковала новый закон Китая о сухопутных границах на фоне пограничной напряженности

$41.340.03
45.851.22
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 26180 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 55175 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 75540 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 228913 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 131019 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 399562 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 316286 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 215113 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244982 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255610 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+11°
2.1м/с
61%
Популярные новости

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 12690 просмотра

В Кривом Роге возросло количество пострадавших до 42, двое детей в тяжелом состоянии

4 апреля, 20:41 • 9230 просмотра

Глава МИД Турции: Мирное соглашение между Украиной и рф лучше смерти и разрушений

4 апреля, 21:05 • 7688 просмотра

россия во второй раз за вечер атаковала Кривой Рог: возник пожар

4 апреля, 21:21 • 9844 просмотра

Удар рф по Кривому Рогу: количество жертв возросло до 18, среди них – девятеро детей, 56 – ранены

4 апреля, 22:16 • 20589 просмотра
публикации

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 5994 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 139280 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 228908 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 399560 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 259959 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Скотт Бессент

Эммануэль Макрон

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 12761 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 21666 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 50375 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 74977 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 59898 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Калибр (семейство ракет)

Старлинк

Instagram

ТикТок

Индия раскритиковала новый закон Китая о сухопутных границах на фоне пограничной напряженности

Киев • УНН

 • 16132 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Индия подвергла критике Китай за принятие нового закона о сухопутных границах, который, по ее словам, может повлиять на давний пограничный спор между двумя странами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.

Индия раскритиковала новый закон Китая о сухопутных границах на фоне пограничной напряженности

Детали

Представитель министерства иностранных дел страны Ариндам Багчи сообщил, что Индия ожидает, что Китай будет избегать действий в соответствии с новым законом, который может в одностороннем порядке изменить ситуацию в приграничных районах.

Переговоры между командованием индийской и китайской армий о выводе войск из ключевых районов вдоль их границы в начале этого месяца зашли в тупик, поскольку не удалось ослабить 17-месячное противостояние, иногда приводившее к смертельным столкновениям.

Китайские законодатели одобрили закон о сухопутных границах на заседании постоянной комиссии Всекитайского собрания народных представителей.

В нем говорится, что суверенитет и территориальная целостность Китая священны и неприкосновенны.

"Государство должно принимать меры по защите территориальной целостности и сухопутных границ, а также защищать и прекращать любые действия, подрывающие территориальный суверенитет и сухопутные границы", - говорится в нем.

Багчи заявил, что Индия и Китай ранее договорились искать справедливое и взаимоприемлемое разрешение своего пограничного спора.

Он выразил надежду, что закон не повлияет на договоренности, ранее достигнутые двумя сторонами по пограничному спору, и не поставит под угрозу мир и покой в приграничных районах.

Китай пока не прокомментировал заявление Индии.

Дополнение

Обе страны разместили десятки тысяч солдат при поддержке артиллерии, танков и истребителей вдоль своей фактической границы, которая называется линией фактического контроля, в районе Ладакха.

В прошлом году 20 индийских солдат были убиты в столкновении с китайскими солдатами с применением палок, камней и кулаков на оспариваемой границе. Китай заявил, что потерял четырех солдат.

Линия фактического контроля разделяет контролируемые Китаем и Индией территории от Ладакха на западе к восточному штату Индии Аруначал-Прадеш, на который Китай претендует полностью.

Индия и Китай вели войну из-за границы в 1962 году.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,673.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,808.48