Индия раскритиковала новый закон Китая о сухопутных границах на фоне пограничной напряженности
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Индия подвергла критике Китай за принятие нового закона о сухопутных границах, который, по ее словам, может повлиять на давний пограничный спор между двумя странами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.
Детали
Представитель министерства иностранных дел страны Ариндам Багчи сообщил, что Индия ожидает, что Китай будет избегать действий в соответствии с новым законом, который может в одностороннем порядке изменить ситуацию в приграничных районах.
Переговоры между командованием индийской и китайской армий о выводе войск из ключевых районов вдоль их границы в начале этого месяца зашли в тупик, поскольку не удалось ослабить 17-месячное противостояние, иногда приводившее к смертельным столкновениям.
Китайские законодатели одобрили закон о сухопутных границах на заседании постоянной комиссии Всекитайского собрания народных представителей.
В нем говорится, что суверенитет и территориальная целостность Китая священны и неприкосновенны.
"Государство должно принимать меры по защите территориальной целостности и сухопутных границ, а также защищать и прекращать любые действия, подрывающие территориальный суверенитет и сухопутные границы", - говорится в нем.
Багчи заявил, что Индия и Китай ранее договорились искать справедливое и взаимоприемлемое разрешение своего пограничного спора.
Он выразил надежду, что закон не повлияет на договоренности, ранее достигнутые двумя сторонами по пограничному спору, и не поставит под угрозу мир и покой в приграничных районах.
Китай пока не прокомментировал заявление Индии.
Дополнение
Обе страны разместили десятки тысяч солдат при поддержке артиллерии, танков и истребителей вдоль своей фактической границы, которая называется линией фактического контроля, в районе Ладакха.
В прошлом году 20 индийских солдат были убиты в столкновении с китайскими солдатами с применением палок, камней и кулаков на оспариваемой границе. Китай заявил, что потерял четырех солдат.
Линия фактического контроля разделяет контролируемые Китаем и Индией территории от Ладакха на западе к восточному штату Индии Аруначал-Прадеш, на который Китай претендует полностью.
Индия и Китай вели войну из-за границы в 1962 году.