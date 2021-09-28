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ЗМІ: Індія перекидає артилерію у регіон на кордоні з Китаєм

ЗМІ: Індія перекидає артилерію у регіон на кордоні з Китаєм

Київ • УНН

 • 21502 перегляди

КИЇВ. 28 вересня. УНН. Армія Індії перекидає новітні артилерійські системи у Східний Ладакх на Лінію фактичного контролю (ЛАК) з Китаєм. Про це у вівторок повідомляє газета The Times of India з посиланням на військові джерела, пише УНН.

Деталі

“На фоні відсутності ознак деескалації напруженості у Східному Ладакху ми перекидаємо у цей регіон важкими вертольотами Chinook закуплені у США новітні надлегкі гаубиці М-777, — цитує видання командувача артилерії ЗС Індії генерал-лейтенанта Т.К. Чавла. — Індія отримала половину з замовлених в США 145 знарядь М-777 з дальністю ураження в 30 км. Три полки цих гаубиць зараз розгорнуті уздовж кордону з Китаєм”.

За словами генерала, важчі артилерійські системи транспортуються у Східний Ладакх по спорудженій за останні два роки новій мережі шосейних доріг.

Індійська армія в даний час вивчає можливість розширення використання у Східному Ладакху самохідних 155-мм гаубиць К-9 Vajra, призначених для операцій в пустельній і гірській місцевості, додав Чавла.

У понеділок індійські військові джерела повідомили про зміцнення позицій Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) в Східному Ладакху, будівництві додаткових модульних укриттів для військовослужбовців у восьми передових пунктах уздовж ЛАК від Каракорумського перевалу на півночі до районів Піуе і Чанг-Ла на півдні, спорудження декількох нових злітно-посадкових смуг і вертолітних майданчиків, а також модернізації китайських авіабаз в районах Кашгара, Лхасі, Шигадзе і ряді інших для розміщення додаткової кількості винищувачів і бомбардувальників.

“Ці військові приготування свідчать, що Китай не збирається виводити свої війська з Ладакху найближчим часом”, — підкреслили джерела.

Контекст

5-6 травня 2020 року в східному Ладакху почалося небезпечне протистояння індійської і китайської армій. До нього привели зіткнення біля озера Пангог-Цо 250 військовослужбовців двох країн, які повторилися в ніч з 15 на 16 червня в районі річки Галван і призвели до втрат з обох сторін. У зв’язку з цим Індія і Китай перекинули в Ладакх важку артилерію, танки і авіацію, чисельність військових угруповань кожної з протиборчих сторін була доведена до 50 тис. осіб. Після серії переговорів на військовому і дипломатичному рівнях Індія і КНР в лютому цього року почали взаємне поступове відведення військ зі спірних районів на кордоні.

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