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СМИ: Индия перебрасывает артиллерию в регион на границе с Китаем

СМИ: Индия перебрасывает артиллерию в регион на границе с Китаем

Киев  •  УНН

 • 21493 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Армия Индии перебрасывает новейшие артиллерийские системы в Восточный Ладакх на Линию фактического контроля (ЛАК) с Китаем. Об этом во вторник сообщает газета The Times of India со ссылкой на военные источники, пишет УНН.

Детали

“На фоне отсутствия признаков деэскалации напряженности в Восточном Ладакхе мы перебрасываем в этот регион тяжелыми вертолетами Chinook закупленные у США новейшие сверхлегкие гаубицы М-777, — цитирует издание командующего артиллерией ВС Индии генерал-лейтенанта Т.К. Чавла. — Индия получила половину из заказанных в США 145 орудий М-777 с дальностью поражения в 30 км. Три полка этих гаубиц сейчас развернуты вдоль границы с Китаем”.

По словам генерала, более тяжелые артиллерийские системы транспортируются в Восточный Ладакх по сооруженной за последние два года новой сети шоссейных дорог.

Индийская армия в настоящее время изучает возможность расширенного использования в Восточном Ладакхе самоходных 155-мм гаубиц К-9 Vajra, предназначенных для операций в пустынной и гористой местности, добавил Чавла.

В понедельник индийские военные источники сообщили об укреплении позиций Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в Восточном Ладахке, строительстве дополнительных модульных укрытий для военнослужащих в восьми передовых пунктах вдоль ЛАК от Каракорумского перевала на севере до районов Пиуэ и Чанг-Ла на юге, сооружении нескольких новых взлетно-посадочных полос и вертолетных площадок, а также модернизации китайских авиабаз в районах Кашгара, Лхасы, Шигадзе и ряде других для размещения дополнительного числа истребителей и бомбардировщиков.

“Эти военные приготовления свидетельствуют, что Китай не собирается выводить свои войска из Ладакха в ближайшее время”, — подчеркнули источники.

Контекст

5-6 мая 2020 года в восточном Ладакхе началось опасное противостояние индийской и китайской армий. К нему привели столкновения у озера Пангог-Цо 250 военнослужащих двух стран, которые повторились в ночь с 15 на 16 июня в районе реки Галван и привели к потерям с обеих сторон. В связи с этим Индия и Китай перебросили в Ладакх тяжелую артиллерию, танки и авиацию, численность военных группировок каждой из противоборствующих сторон была доведена до 50 тыс. человек. После серии переговоров на военном и дипломатическом уровнях Индия и КНР в феврале этого года начали взаимный постепенный отвод войск из спорных районов на границе.

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