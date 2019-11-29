Індія провела успішні пуски протитанкових та крилатих ракет
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Збройні сили Індії провели успішні запуски протитанкових ракет і крилатої ракети. Про це повідомляє УНН із посиланням на телеканал NDTV, який наводить інформацію своїх військових джерел.
Як повідомили телеканалу джерела, сухопутні війська провели пуски двох протитанкових ракет дальнього радіусу дії Spike. Стрільби цими ракетами пройшли в минулу середу на полігоні в штаті Мадхья-Прадеш в присутності головкому сухопутних військ Індії генерала Біпіна Равата.
Spike — ракета ізраїльської розробки четвертого покоління, яка може з великою точністю вражати цілі на дальностях близько 4 км. За даними ЗМІ, Індія придбала в поточному році партію таких ракет.
Крім того, як повідомляє в п’ятницю газета Financial Times, у четвер ВМС Індії провели випробувальний пуск надзвукової крилатої ракети BrahMos спільного російсько-індійського виробництва. Ракета була запущена з есмінця в Аравійському морі і успішно вразила задану ціль.
Нагадаємо, КНДР провела випробування ракетної установки надвеликого калібру.