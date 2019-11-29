Индия провела успешные пуски противотанковых и крылатых ракет
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Вооруженные силы Индии провели успешные запуски противотанковых ракет и крылатой ракеты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал NDTV, который приводит информацию своих военных источников.
Как сообщили телеканалу источники, сухопутные войска провели пуски двух противотанковых ракет дальнего радиуса действия Spike. Стрельбы этими ракетами прошли в минувшую среду на полигоне в штате Мадхья-Прадеш в присутствии главкома сухопутных войск Индии генерал Бипин Равата.
Spike — ракета израильской разработки четвертого поколения, которая может с большой точностью поражать цели на дальностях около 4 км. По данным СМИ, Индия приобрела в текущем году партию таких ракет.
Кроме того, как сообщает в пятницу газета Financial Times, в четверг ВМС Индии провели испытательный пуск сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos совместного российско-индийского производства. Ракета была запущена с эсминца в Аравийском море и успешно поразила заданную цель.
Напомним, КНДР провела испытания ракетной установки сверхбольшого калибра.