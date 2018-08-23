Індія не прийматиме допомогу від інших держав для постраждалих від повені
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Індія не прийматиме допомогу від інших держав для постраждалих від масштабної повені в штаті Керала. Про це повідомили в МЗС країни, передає УНН з посиланням на Reuters.
“Уряд Індії глибоко цінує пропозиції від кількох країн, зокрема від іноземних урядів, щодо надання допомоги у відновленні штату Керала після трагічних повеней... Відповідно до чинної політики, уряд Індії прагне використати власні зусилля для цих цілей”, — йдеться в повідомленні.
Водночас у МЗС заявили, що вітають внески у фонди допомоги від інших фондів, індіанців, які проживають за кордоном, та людей індійського походження.
Зазначається, що цього тижня Об’єднані Арабські Емірати запропонували допомогу Індії в 100 млн доларів , а Катар — у 5 млн дол.
Основна опозиційна партія Конгресу звинуватила прем’єр-міністра Нарендра Моді в загостренні кризи і створенні перешкод для отримання іноземної допомоги.
“Це рішення досить розчаровує людей Керали... Правила повинні бути такими, щоб полегшити страждання людей. Якщо існує будь-яка перешкода на шляху прийняття іноземної допомоги, уважно ознайомтеся з цією проблемою серйозно і внесіть відповідні зміни”, — заявив лідер конгресу і екс-міністр штату Керала Оммен Ченді в публічному листі Моді.
Повідомляється, що чинний уряд оголосив про надання допомоги у 6 млрд рупій (85 млн доларів), тоді як запит від штату становив щонайменше 20 млрд рупій.
Нагадаємо, у штаті Керала на півдні Індії в результаті повеней загинули більше 410 осіб. Штат востаннє бачив таку руйнівну повінь у 1924 році.