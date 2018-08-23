Индия не будет принимать помощь от других государств для пострадавших от наводнения
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Индия не будет принимать помощь от других государств для пострадавших от масштабного наводнения в штате Керала. Об этом сообщили в МИД страны, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Правительство Индии глубоко ценит предложения от нескольких стран, в том числе от иностранных правительств, по оказанию помощи в восстановлении штата Керала после трагических наводнений... Согласно действующей политике, правительство Индии стремится использовать собственные усилия для этих целей", - говорится в сообщении.
В то же время в МИД заявили, что приветствуют взносы в фонды помощи от других фондов, индийцев, проживающих за рубежом, и людей индийского происхождения.
Отмечается, что на этой неделе Объединенные Арабские Эмираты предложили помощь Индии в 100 млн долларов, а Катар - в 5 млн долл.
Основная оппозиционная партия Конгресса обвинила премьер-министра Нарендра Моди в обострении кризиса и создании препятствий для получения иностранной помощи.
"Это решение довольно разочаровывает людей Кералы... Правила должны быть такими, чтобы облегчить страдания людей. Если существует какая-либо препятствие на пути принятия иностранной помощи, внимательно ознакомьтесь с этой проблемой и внесите соответствующие изменения", - заявил лидер конгресса и экс-министр штата Керала Оммен Чэнду в публичном письме Моди.
Сообщается, что действующее правительство объявило о предоставлении помощи в 6 млрд рупий (85 млн долларов), тогда как запрос от штата составлял не менее 20 млрд рупий.
Напомним, в штате Керала на юге Индии в результате наводнений погибли более 410 человек. Штат в последний раз видел такое разрушительное наводнение в 1924 году.