Індія хоче закуповувати російську нафту лише за рупії

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Індія вивчає механізм торгових розрахунків у рупіях з росією після того, як москва вторглася в Україну в лютому. Проте країни офіційно ще не узгодили правила купівлі. Нью-Делі став найбільшим покупцем нафти в москви після Китаю, через купівлю російської нафти зі знижкою значно нижчою за граничну ціну в 60 доларів, узгоджену західними країнами, а також намагаючись закрити зростаючий торговий дефіцит з рф.

Індія прагне збільшити експорт електронних виробів до росії, заявив журналістам у Нью-Делі Шрінівас, секретар міністерства торгівлі. Дві країни взаємодіють “на всіх рівнях”, аби вирішити проблеми, пов’язані з торговельними бар’єрами та механізмами платежів. росія, Шрі-Ланка, Маврикій і Бангладеш є країнами, які зацікавлені в торгівлі рупіями з Індією, зазначив секретар.

Нагадаємо

Експерти зазначають, що через санкції на нафту росія за день втрачає 160 млн євро.