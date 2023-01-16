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Индия изучает механизм торговых расчетов в рупиях с россией после того, как москва вторглась в Украину в феврале. Однако страны официально еще не согласовали правила покупки. Нью-Дели стал крупнейшим покупателем нефти в москвы после Китая, из-за покупки российской нефти со скидкой значительно ниже предельную цену в 60 долларов, согласованную западными странами, а также пытаясь закрыть растущий торговый дефицит из рф.

Индия стремится увеличить экспорт электронных изделий в россии, заявил журналистам в Нью-Дели Шринивас, секретарь министерства торговли. Две страны взаимодействуют “на на всех уровнях”, чтобы решить проблемы, связанные с’связанными с торговыми барами’ерами и механизмами платежей. Россия, Шри-Ланка, Маврикий и Бангладеш являются странами, которые заинтересованы в торговле рупиями с Индией, отметил секретарь.

Напомним

Эксперты отмечают, что из-за санкций на нефть россия за день теряет 160 млн евро.