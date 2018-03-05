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Індекс фізичної безпеки: у лютому в Україні зафіксовано вісім нападів на журналістів

Індекс фізичної безпеки: у лютому в Україні зафіксовано вісім нападів на журналістів

Київ • УНН

 • 9824 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. У лютому поточного року в Україні зафіксовано 8 випадків застосування сили проти журналістів. Про це УНН повідомили у Національній спілці журналістів.

Напади трапилися на Львівщині, Волині, Полтавщині, в Одесі, Чернігові та Києві. Здебільшого жертвами фізичної агресії ставали знімальні групи телеканалів. Відповідно до моніторингу “Індекс фізичної безпеки журналістів України”, який Спілка журналістів проводить спільно з партнерськими організаціями, за перші два місяці 2018 року зафіксовано 10 проявів фізичної агресії стосовно до журналістів.

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко відзначає, що ситуація з безпекою журналістів лишається однією з найбільших загроз свободі слова.

“Кількість випадків зростає, адже, як свідчить практика, винним вдається уникати покарання. І фігуранти журналістських розслідувань чи критичних матеріалів розуміють, що фізична агресія — це для них дієвий спосіб обмежити доступ до прихованої інформації. Водночас, ми закликаємо журналістів не миритися з агресією, писати заяви до Національної поліції та вимагати проведення належних розслідувань”, — — упевнений голова НСЖУ.

Нагадаємо, в січні Національна спілка журналістів України зафіксувала два випадки фізичної агресії проти журналістів. Невелику кількість нападів тоді пов’язали з тривалими новорічними святами.

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