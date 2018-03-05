Индекс физической безопасности: в феврале в Украине зафиксировано восемь нападений на журналистов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. В феврале текущего года в Украине зафиксировано 8 случаев применения силы против журналистов. Об этом УНН сообщили в Национальном союзе журналистов.
Нападения произошли во Львовской, Волынской и Полтавской областях, в Одессе, Чернигове и Киеве. В основном жертвами физической агрессии становились съемочные группы телеканалов. Согласно мониторингу "Индекс физической безопасности журналистов Украины", который Союз журналистов проводит совместно с партнерскими организациями, за первые два месяца 2018 зафиксировано 10 проявлений физической агрессии по отношению к журналистам.
Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко отмечает, что ситуация с безопасностью журналистов остается одной из самых больших угроз свободе слова.
"Количество случаев возрастает, ведь, как показывает практика, виновным удается избегать наказания. И фигуранты журналистских расследований или критических материалов понимают, что физическая агрессия - это для них действенный способ ограничить доступ к скрытой информации. В то же время, мы призываем журналистов не мириться с агрессией, писать заявления в Национальную полицию и требовать проведения надлежащих расследований", - - уверен председатель НСЖУ.
Напомним, в январе Национальный союз журналистов Украины зафиксировала два случая физической агрессии против журналистов. Небольшое количество нападений тогда связали с длительными новогодними праздниками.
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