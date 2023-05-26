Імпорт електроенергії для покриття споживання триває, експорту немає - Укренерго

Деталі

За даними Укренерго, ситуація на 26 травня така:



Наслідки атаки : нічна атака ракетами та дронами не призвела до пошкоджень електростанцій та магістральних мереж. Залишається складною ситуація на лінії фронту. Через російські обстріли пошкоджені мережі обленерго у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. На Дніпропетровщині до ранку всі споживачі заживлені. Ремонтні бригади обленерго в інших областях відновлюють енергопостачання, як тільки дозволяє безпекова ситуація.

: нічна атака ракетами та дронами не призвела до пошкоджень електростанцій та магістральних мереж. Залишається складною ситуація на лінії фронту. Через російські обстріли пошкоджені мережі обленерго у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. На Дніпропетровщині до ранку всі споживачі заживлені. Ремонтні бригади обленерго в інших областях відновлюють енергопостачання, як тільки дозволяє безпекова ситуація.

Наслідки негоди : через штормову погоду зафіксовані відключення споживачів у Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Одеській, Харківській та Херсонській областях. Бригади обленерго продовжують відновлювати електропостачання.

: через штормову погоду зафіксовані відключення споживачів у Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Одеській, Харківській та Херсонській областях. Бригади обленерго продовжують відновлювати електропостачання.

Баланс в енергосистемі : електроенергії, виробленої всіма видами електростанцій, наразі вистачає для забезпечення потреб споживачів. Водопілля поступово знижується, але ресурсу ще вистачає для активної роботи гідроелектростанцій. Сонячна та вітряна погода сприяє роботі відновлюваної енергетики. У ранкові та вечірні години для покриття підвищеного рівня споживання максимально залучаються наявні у системі потужності теплових електростанцій.

: електроенергії, виробленої всіма видами електростанцій, наразі вистачає для забезпечення потреб споживачів. Водопілля поступово знижується, але ресурсу ще вистачає для активної роботи гідроелектростанцій. Сонячна та вітряна погода сприяє роботі відновлюваної енергетики. У ранкові та вечірні години для покриття підвищеного рівня споживання максимально залучаються наявні у системі потужності теплових електростанцій.

Ремонти : на цьому тижні ремонтні бригади “Укренерго” відновили дві магістральні лінії електропередачі на сході України. Триває літня ремонтна кампанія на атомних і теплових електростанціях та теплоелектроцентралях.

: на цьому тижні ремонтні бригади “Укренерго” відновили дві магістральні лінії електропередачі на сході України. Триває літня ремонтна кампанія на атомних і теплових електростанціях та теплоелектроцентралях.

Імпорт/експорт електроенергії : експорт електроенергії тимчасово відсутній. Це ситуативне рішення для забезпечення електроенергією українських споживачів. Імпорт здійснюється зі Словаччини у денні та вечірні години.

: експорт електроенергії тимчасово відсутній. Це ситуативне рішення для забезпечення електроенергією українських споживачів. Імпорт здійснюється зі Словаччини у денні та вечірні години.

Українців у вечірні години – особливо з 19:00 до 22:00 – закликають важливо ощадливо споживати електроенергію та перенести використання потужної техніки на день або ніч.