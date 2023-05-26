Импорт электроэнергии для покрытия потребления продолжается, экспорта нет - Укрэнерго
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Производство электроэнергии на данный момент покрывает потребление. Продолжают активно работать ГЭС, а также СЭС и ВЭС. Осуществляется импорт электроэнергии из Словакии в дневные и вечерние часы для обеспечения электроэнергией украинских потребителей. Восстановлены две магистральные линии на востоке, продолжаются ремонты на АЭС, ТЭС и ТЭЦ, сообщили в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.
Детали
По данным Укрэнерго, ситуация на 26 мая такова:
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- Последствия атаки: ночная атака ракетами и дронами не привела к повреждениям электростанций и магистральных сетей. Остается сложной ситуация на линии фронта. Из-за российских обстрелов повреждены сети облэнерго в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях. В Днепропетровской области к утру все потребители запитаны. Ремонтные бригады облэнерго в других областях восстанавливают энергоснабжение, как только позволяет ситуация с безопасностью.
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- Последствия непогоды: из-за штормовой погоды зафиксированы отключения потребителей в Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Одесской, Харьковской и Херсонской областях. Бригады облэнерго продолжают восстанавливать электроснабжение.
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- Баланс в энергосистеме: электроэнергии, производимой всеми видами электростанций, на данный момент хватает для обеспечения потребностей потребителей. Водополье постепенно снижается, но ресурса еще хватает для активной работы гидроэлектростанций. Солнечная и ветреная погода способствует работе возобновляемой энергетики. В утренние и вечерние часы для покрытия повышенного уровня потребления максимально привлекаются имеющиеся в системе мощности тепловых электростанций.
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- Ремонты: на этой неделе ремонтные бригады “Укрэнерго” восстановили две магистральные линии электропередачи на востоке Украины. Продолжается летняя ремонтная кампания на атомных и тепловых электростанциях и теплоэлектроцентралях.
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- Импорт/экспорт электроэнергии: экспорт электроэнергии временно отсутствует. Это ситуативное решение для обеспечения электроэнергией украинских потребителей. Импорт осуществляется из Словакии в дневные и вечерние часы.
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Украинцев в вечерние часы – особенно с 19:00 до 22:00 – призывают важно экономно потреблять электроэнергию и перенести использование мощной техники на день или ночь.