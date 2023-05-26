Импорт электроэнергии для покрытия потребления продолжается, экспорта нет - Укрэнерго

КИЕВ. 26 мая. УНН. Производство электроэнергии на данный момент покрывает потребление. Продолжают активно работать ГЭС, а также СЭС и ВЭС. Осуществляется импорт электроэнергии из Словакии в дневные и вечерние часы для обеспечения электроэнергией украинских потребителей. Восстановлены две магистральные линии на востоке, продолжаются ремонты на АЭС, ТЭС и ТЭЦ, сообщили в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.