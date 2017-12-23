Імператор Японії святкує свій 84-й день народження

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Імператору Японії Акіхіто в суботу виповнилося 84 роки. Цей день з моменту його сходження на престол в 1989 році відзначається в країні як національне свято. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Управління справами імператорського двору.