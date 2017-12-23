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Імператор Японії святкує свій 84-й день народження

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. Імператору Японії Акіхіто в суботу виповнилося 84 роки. Цей день з моменту його сходження на престол в 1989 році відзначається в країні як національне свято. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Управління справами імператорського двору.

Імператор Японії святкує свій 84-й день народження

З нагоди святкової дати імператор подякував усім жителям Японії за надану йому підтримку в зв’язку з бажанням відректися від престолу на користь свого старшого сина, кронпринца Нарухіто.

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Імператор, під час прес-конференції, сказав: “Що стосується мого зречення, дата якого нещодавно була встановлена 30 квітня 2019 року, я хочу висловити подяку багатьом людям, які надали підтримку і які доклали своїх зусиль для цієї справи. В останні дні я продовжу виконувати свої обов’язки в якості символу нації, а також почну займатися підготовкою до передачі „факела“ в нову епоху ”.

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Під час прес-конференції Акіхіто за традицією приділили особливу увагу стихійним лихам, які сталися в Японії протягом року.

“На жаль, цього року не обійшлося без стихійних лих. Одне з найсерйозніших сталося на півночі Кюсю, на який обрушилися проливні дощі, що заподіяли руйнування і забрали безліч життів”, — сказав він.

Акіхіто і його дружина, імператриця Мітіко відвідали постраждалі регіони в жовтні та вшанували пам’ять жертв трагедії.

Нагадуємо, нещодавно оргкомітет Олімпійських ігор 2020 року, що пройде в Токіо, разом із японською владою скоротили витрати на проведення змагань до трохи менше 12 мільярдів доларів

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