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Император Японии празднует свой 84-й день рождения

Киев • УНН

 • 11608 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Императору Японии Акихито в субботу исполнилось 84 года. Этот день с момента его восшествия на престол в 1989 году отмечается в стране как национальный праздник. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Управления делами императорского двора.

Император Японии празднует свой 84-й день рождения

По случаю праздничной даты император поблагодарил всех жителей Японии за оказанную ему поддержку в связи с желанием отречься от престола в пользу своего старшего сына, кронпринца Нарухито.

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Император, во время пресс-конференции, сказал: “Что касается моего отречения, дата которого недавно была установлена ​​30 апреля 2019, я хочу выразить благодарность многим людям, которые оказали поддержку и которые приложили свои усилия для этого дела. В последние дни я продолжу выполнять свои обязанности в качестве символа нации, а также начну заниматься подготовкой к передаче „факела“ в новую эпоху”.

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Во время пресс-конференции Акихито по традиции уделили особое внимание стихийных бедствий, которые произошли в Японии в течение года.

“К сожалению, в этом году не обошлось без стихийных бедствий. Одно из самых серьезных произошло на севере Кюсю, на который обрушились проливные дожди, причинили разрушения и забрали множество жизней”, - сказал он.

Акихито и его супруга, императрица Митико посетили пострадавшие регионы в октябре и почтили память жертв трагедии.

Напоминаем, недавно оргкомитет Олимпийских игр 2020 года, который пройдет в Токио, вместе с японскими властями сократили расходы на проведение соревнований до чуть менее 12 млрд долларов.

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