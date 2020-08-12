Іміджевий крок: Немчінов пояснив, чому музей Корольова зроблять національним
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Музею космонавтики імені Сергія Корольова, що на Житомирщині, планують надати статус національного. Цей іміджовий крок дозволить зробити місто туристичним магнітом. Про це заявив на брифінгу після засідання уряду міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, передає кореспондент УНН.
"Я вважаю, що це надзвичайно іміджовий крок. Сергій Павлович Корольов, як українець, який запустив першу людину в космос є зараз своєрідним брендом для Житомирщини. Це людина, якою захоплюються такі люди, як Ілон Маск та інші новітні діячі, які просувають космонавтику. І надання статусу національного єдиному музею Корольова, я думаю, дуже хороший крок для того, щоб не тільки в Житомирщині ми створили туристичний магніт, а і в світі дізналися про походженців України", - сказав Немчінов.
Додамо, що сьогодні уряд підтримав звернення до Президента з проханням надати музею статус національного.
Як повідомляв УНН раніше, рядовий комітет підтримав ініціативу надати музею космонавтики імені Сергія Корольова в Житомирі статус національного.