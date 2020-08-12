Іміджевий крок: Немчінов пояснив, чому музей Корольова зроблять національним

"Я вважаю, що це надзвичайно іміджовий крок. Сергій Павлович Корольов, як українець, який запустив першу людину в космос є зараз своєрідним брендом для Житомирщини. Це людина, якою захоплюються такі люди, як Ілон Маск та інші новітні діячі, які просувають космонавтику. І надання статусу національного єдиному музею Корольова, я думаю, дуже хороший крок для того, щоб не тільки в Житомирщині ми створили туристичний магніт, а і в світі дізналися про походженців України", - сказав Немчінов.

Додамо, що сьогодні уряд підтримав звернення до Президента з проханням надати музею статус національного.

Як повідомляв УНН раніше, рядовий комітет підтримав ініціативу надати музею космонавтики імені Сергія Корольова в Житомирі статус національного.