Имиджевый шаг: Немчинов объяснил, почему музей Королева сделают национальным

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 72360 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 99386 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 123701 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105596 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125483 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100789 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101685 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103787 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101870 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101487 просмотра

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Имиджевый шаг: Немчинов объяснил, почему музей Королева сделают национальным

Имиджевый шаг: Немчинов объяснил, почему музей Королева сделают национальным

Киев  •  УНН

 • 11967 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Музею космонавтики имени Сергея Королева, что в Житомирской области, планируют предоставить статус национального. Этот имиджевый шаг позволит сделать город туристическим магнитом. Об этом заявил на брифинге после заседания правительства министр Кабинета министров Олег Немчинов, передает корреспондент УНН.

"Я считаю, что это очень имиджевый шаг. Сергей Павлович Королев, как украинец, который запустил первого человека в космос, сейчас является своеобразным брендом для Житомирской области. Это человек, которым восхищаются такие люди, как Илон Маск и другие новейшие деятели, продвигающие космонавтику. И предоставление статуса национального единственному музею Королева, я думаю, очень хороший шаг для того, чтобы не только в Житомирской области мы создали туристический магнит, но и в мире узнали о происхожденцах Украины", - сказал Немчинов.

Добавим, что сегодня правительство поддержало обращение к Президенту с просьбой предоставить музею статус национального.

Как сообщал УНН ранее, рядовой комитет поддержал инициативу предоставить музею космонавтики имени Сергея Королева в Житомире статус национального.

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