Іловайська трагедія: завтра по всій Україні приспустять прапори

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17 березня, 19:38 • 99766 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 123664 перегляди

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17 березня, 09:48 • 162499 перегляди

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Завтра, 29 серпня, в Україні будуть приспущені Державні Прапори України на адміністративних будівлях органів державної влади, закордонних дипломатичних установах України, державних підприємствах, установах і організаціях, у військових частинах та на кораблях, а о 10:00 буде оголошено загальнонаціональну хвилину мовчання. Про це інформує УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.

Деталі

Подія відбудеться в рамках відзначення Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Цей день встановлено Указом Президента України від 23 серпня 2019 року № 621 для увічнення героїзму військовослужбовців і добровольців, котрі віддали життя за батьківщину, як нагадування про одну із найкривавіших подій війни на сході України – Іловайську трагедію.

"Смертельний для наших захисників “зелений коридор” пролягав через поля із соняшниками. Саме під ними сотні українців поклали в боротьбі з ворогом свої життя на вівтар свободи, гинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Тож символом Дня пам’яті захисників України стала квітка соняха", - йдеться в повідомленні ЗСУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Венедіктової заявили, що Росія заздалегідь спланувала "Іловайський котел"

Доповнення

Наприкінці серпня 2014 року після масштабних боїв військовослужбовці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом. Бойовики і російські військові обстріляли коридор, яким, за домовленістю, мали виходити українські бійці. За даними ГПУ, в результаті розстрілу українських військовослужбовців під Іловайськом у 2014 році загинуло 366 осіб, 429 було поранено.

Нагадаємо, Генеральний прокурор Ірина Венедіктова оголосила про розсекречення матеріалів кримінального провадження щодо організації та проведення бойових дій в районі міста Іловайська.

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