Ілон Маск став найбільш високооплачуваним гендиректором у США
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск став найбільш високооплачуваним генеральним директором в США за версією журналу Forbes, повідомляє УНН.
Деталі
Так Ілон Маск очолив список найбільш високооплачуваних гендиректорів Сполучених Штатів. Як передає видання, попри те, що він відмовився від заробітної плати в Tesla, у 2020 році Маск отримав опціони на акції автоконцерну вартістю 11 млрд дол.
Друге місце в рейтингу обійняв очільник розробника ПЗ для бізнесу Paycom Чад Річісон з 211 млн дол. Третє місце обійняв гендиректор медичної компанії 1Life Healthcare Амір Ден Рубін. Його винагорода за минулий рік сягнула 199 млн дол.
Доповнення
Згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, 10 березня статки американського підприємця Ілона Маска за добу зросли на 25 млрд доларів.