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Илон Маск стал самым высокооплачиваемым гендиректором в США

Илон Маск стал самым высокооплачиваемым гендиректором в США

Киев  •  УНН

 • 19579 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск стал самым высокооплачиваемым генеральным директором в США по версии журнала Forbes, сообщает УНН.

Детали

Так, Маск возглавил список самых высокооплачиваемых гендиректоров США. Как передает издание, несмотря на то, что он отказался от заработной платы в Tesla, в 2020 году Маск получил опционы на акции автоконцерна стоимостью 11 млрд долл.

Второе место в рейтинге занял глава разработчика ПО для бизнеса Paycom Чад Ричисон с 211 млн долл. Третье место занял гендиректор медицинской компании 1Life Healthcare Амир Дэн Рубин. Его вознаграждение за прошлый год составило 199 млн долл.

Дополнение

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, 10 марта состояние американского предпринимателя Илона Маска за сутки выросло на 25 млрд долларов.

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