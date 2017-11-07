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Ігор Мосійчук прибув у Верховну Раду

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Ігор Мосійчук ініціює створення слідчої комісії, яка розслідуватиме, окрім іншого, замах на нього. Про це заявив сам народний депутат в ефірі “112 Україна”, прибувши сьогодні до Верховної РадиУкраїни, передає УНН.

"Саме в пам'ять про тих хто загинув, в пам'ять про свою помічницю Аміну Окуєву, свого охоронця Руслана Кушніра, невинно загиблого Михайла Мурмеля я тут зараз, тому що це питання повинно почути керівництво країни, мають бути вжиті заходи для забезпечення безпеки українців", - заявив нардеп.

Як повідомляв УНН, Ігор Мосійчук не виключає, що замахи на нього, добровольців АТО Аміну Окуєву, Адама Осмаєва, а також бійця добровольчого чеченського батальйону Тімура Махаурі скоєні одними й тими ж людьми.

"Ми ініціюємо створення тимчасової слідчої комісії по замаху на мене і всім резонансним вбивствам, і розгляд ряду інших законів. До того ж завтра я збираюсь відвідати засідання свого комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Я думаю, будемо приймати рішення про заслуховування силовиків", - повідомив Мосійчук.

Нагадаємо, під час вибуху, кваліфікованого як теракт, постраждав Ігор Мосійчук.

Уже 30 жовтня близько 20:00 невідомі особи із кущів на автодорозі поблизу залізничної станції Глеваха на Київщині розстріляли автомобіль. Було вбито Аміну Окуєву і поранено у ногу Адама Осмаєва.

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