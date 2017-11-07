Игорь Мосийчук прибыл в Верховную Раду

"Именно в память о тех, кто погиб, в память о своей помощнице Амине Окуевой, своего охранника Руслана Кушнира, невинно погибшего Михаила Мурмеля я здесь сейчас, потому что этот вопрос должно услышать руководство страны, должны быть приняты меры для обеспечения безопасности украинцев", - заявил нардеп.

Как сообщал УНН, Игорь Мосийчук не исключает, что покушения на него, добровольцев АТО Амину Окуеву, Адама Осмаева, а также бойца добровольческого чеченского батальона Тимура Махаури совершенные одними и теми же людьми.

"Мы инициируем создание временной следственной комиссии по покушению на меня и всем резонансным убийствам, и рассмотрение ряда других законов. К тому же завтра я собираюсь посетить заседание своего комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. Я думаю, будем принимать решение о заслушивании силовиков", - сообщил Мосийчук.

Напомним, во время взрыва, квалифицированного как теракт, пострадал Игорь Мосийчук.

Уже 30 октября около 20:00 неизвестные лица из кустов на автодороге вблизи железнодорожной станции Глеваха Киевской области расстреляли автомобиль. Было убито Амину Окуеву и ранено в ногу Адама Осмаева.