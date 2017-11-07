Игорь Мосийчук прибыл в Верховную Раду

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 43607 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 110207 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 101232 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 104106 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 103454 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 87547 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 103295 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 101874 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Игорь Мосийчук прибыл в Верховную Раду

Игорь Мосийчук прибыл в Верховную Раду

Киев  •  УНН

 • 7816 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Игорь Мосийчук инициирует создание следственной комиссии, которая будет расследовать, помимо прочего, покушение на него. Об этом заявил сам народный депутат в эфире “112 Украина”, прибыв сегодня в Верховную Раду Украины, передает УНН.

"Именно в память о тех, кто погиб, в память о своей помощнице Амине Окуевой, своего охранника Руслана Кушнира, невинно погибшего Михаила Мурмеля я здесь сейчас, потому что этот вопрос должно услышать руководство страны, должны быть приняты меры для обеспечения безопасности украинцев", - заявил нардеп.

Как сообщал УНН, Игорь Мосийчук не исключает, что покушения на него, добровольцев АТО Амину Окуеву, Адама Осмаева, а также бойца добровольческого чеченского батальона Тимура Махаури совершенные одними и теми же людьми.

"Мы инициируем создание временной следственной комиссии по покушению на меня и всем резонансным убийствам, и рассмотрение ряда других законов. К тому же завтра я собираюсь посетить заседание своего комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. Я думаю, будем принимать решение о заслушивании силовиков", - сообщил Мосийчук.

Напомним, во время взрыва, квалифицированного как теракт, пострадал Игорь Мосийчук.

Уже 30 октября около 20:00 неизвестные лица из кустов на автодороге вблизи железнодорожной станции Глеваха Киевской области расстреляли автомобиль. Было убито Амину Окуеву и ранено в ногу Адама Осмаева.

Украинские Национальные Новости

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