"Час їх підльоту - лічені хвилини": у Повітряних силах розповіли про небезпеку "Іскандерів"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Небезпека ракет типу "Іскандер", які були випущені цієї ночі полягає у тому, що відстань з брянської області рф до Києва не така велика. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
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"В чому небезпека цих ракет ("Іскандерів" – ред.)? В тому, що невелика дальність. Це брянська область, ну приблизно район клиніці, десь звідти могли бути випущені ці ракети. Відстань до Києва не така велика. Якщо противник приховано запускає ці ракети з відти, то час підльоту – лічені хвилини. Саме тому повітряна тривога до моменту роботи ППО була не довготривалою", - розповів Ігнат.
Доповнення
У небі над Україною під час нічної ракетної атаки російських військ на Київ знищено 10 з 10 запущених ракет типу "Іскандер" - 7 балістичних ракет "Іскандер-М" та 3 крилаті ракети "Іскандер-К".