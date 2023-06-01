"Время их подлета - считанные минуты": в Воздушных силах рассказали об опасности "Искандеров"

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"В чем опасность этих ракет ("Искандеров" – ред.)? В том, что небольшая дальность. Это брянская область, ну примерно район клиники, где-то оттуда могли быть выпущены эти ракеты. Расстояние до Киева не такое большое. Если противник скрыто запускает эти ракеты оттуда, то время подлета – считанные минуты. Именно поэтому воздушная тревога до момента работы ПВО была не долговременной", - рассказал Игнат.

Дополнение

В небе над Украиной во время ночной ракетной атаки российских войск на Киев уничтожено 10 из 10 запущенных ракет типа "Искандер" - 7 баллистических ракет "Искандер-М" и 3 крылатые ракеты "Искандер-К".