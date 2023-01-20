Ідеться про захист неба: Зеленський закликав світ "відкрити нову сторінку" в допомозі Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD закликав надати Україні більше засобів протиповітряної оборони, щоб мати можливість захищатися від російських атак, передає УНН.
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"Йдеться про захист неба. Дуже хочеться відкрити нову сторінку в цій війні, в цій обороні. Ми хочемо, щоб росіяни не мали контролю над нашим повітряним простором", - сказав Зеленський.
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Водночас президент подякував Німеччині за підтримку та військову допомогу, надані федеральним урядом з початку повномасштабного вторгнення рф.
Доповнення
В інтерв'ю Зеленський також заявив, що не вважає за прийнятне прагнення Берліна орієнтуватися в постачанні озброєнь на інші країни, а не на власні можливості. Він наголосив, що зараз "не час торгуватися, а час виживати" і закликав поставити основні бойові танки Leopard в Україну.
"Якщо у вас є танки Leopard, дайте їх нам", – закликав глава української держави.
Нагадаємо
Сьогодні, 20 січня, у Німеччині розпочалося чергове засідання контактної групи з питань оборони України, або, як його називають, засідання у форматі "Рамштайн".