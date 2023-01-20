Речь идет о защите неба: Зеленский призвал мир "открыть новую страницу" в помощи Украине

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"Речь идет о защите неба. Очень хочется открыть новую страницу в этой войне, в этой обороне. Мы хотим, чтобы россияне не имели контроля над нашим воздушным пространством", - сказал Зеленский.

Детали

В то же время президент поблагодарил Германию за поддержку и военную помощь, предоставленные федеральным правительством с начала полномасштабного вторжения рф.

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В интервью Зеленский также заявил, что не считает приемлемым стремление Берлина ориентироваться в поставках вооружений на другие страны, а не на собственные возможности. Он подчеркнул, что сейчас "не время торговаться, а время выживать" и призвал поставить основные боевые танки Leopard в Украину.

"Если у вас есть танки Leopard, дайте их нам", – призвал глава украинского государства.

Напомним

Сегодня, 20 января, в Германии началось очередное заседание контактной группы по вопросам обороны Украины, или, как его называют, заседание в формате "Рамштайн".