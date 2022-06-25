Ідентифіковано командира підрозділу військ рф, який віддав наказ про обстріл міста Дубно

Слідчі заочно повідомили окупанту про підозру у порушенні законів та звичаїв війни. Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти України.

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Удар по Дубно був нанесений наприкінці березня. Ракета ворога влучила у нафтобазу.