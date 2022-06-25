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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 29795 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Ідентифіковано командира підрозділу військ рф, який віддав наказ про обстріл міста Дубно

Ідентифіковано командира підрозділу військ рф, який віддав наказ про обстріл міста Дубно

Київ • УНН

 • 152942 перегляди

КИЇВ. 25 червня. УНН. Ідентифіковано командира підрозділу окупаційних угруповань рф, який віддав наказ про ракетні обстріли критичної інфраструктури у місті Дубно (Рівненьска область). Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Служби безпеки України.

Слідчі заочно повідомили окупанту про підозру у порушенні законів та звичаїв війни. Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Нагадаємо

Удар по Дубно був нанесений наприкінці березня. Ракета ворога влучила у нафтобазу.

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