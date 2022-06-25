Ідентифіковано командира підрозділу військ рф, який віддав наказ про обстріл міста Дубно
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Ідентифіковано командира підрозділу окупаційних угруповань рф, який віддав наказ про ракетні обстріли критичної інфраструктури у місті Дубно (Рівненьска область). Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Служби безпеки України.
Слідчі заочно повідомили окупанту про підозру у порушенні законів та звичаїв війни. Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти України.
Нагадаємо
Удар по Дубно був нанесений наприкінці березня. Ракета ворога влучила у нафтобазу.