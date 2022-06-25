Идентифицирован командир подразделения войск рф, отдавший приказ об обстреле города Дубно
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Идентифицирован командир подразделения оккупационных группировок рф, отдавший приказ о ракетных обстрелах критической инфраструктуры в городе Дубно (Ровенская область). Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Службы безопасности Украины.
Следователи заочно сообщили оккупанту о подозрении в нарушении законов и обычаев войны. Продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности за преступления против Украины.
Напомним
Удар по Дубно был нанесен в конце марта. Ракета врага попала в нефтебазу.