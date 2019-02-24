"ІД" взяла на себе відповідальність за атаку на місто Майдугурі в день виборів у Нігерії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Терористичне угрупування “Ісламська держава” взяло на себе відповідальність за атаку на місто Майдугурі в північно-східній Нігерії в день президентських і парламентських виборів в цій країні. Про це йдеться в повідомленні, поширеному пов’язаним з угрупованням інформаційним агентством Амак, на яке посилається Reuters, інформує УНН.
“Ісламська держава” стверджує, що напад на столицю штату Борно здійснив її осередок в Західній Африці. Як наголошується в повідомленні, обстрілу зазнали аеропорт, місцева військова база і ряд урядових будівель. Раніше передбачалося, що атаку на Майдугурі здійснило інше радикальне ісламістське угруповання “Боко харам”. У той же час нігерійська армія заперечує факт нападу на місто терористів, пояснюючи гуркіт снарядів військовими навчаннями, що проводилися.
У суботу на всій території Нігерії пройшли президентські і парламентські вибори. На пост глави держави претендують понад 70 кандидатів. Основна боротьба розгортається між двома представниками мусульманської Півночі: чинним президентом Мухаммаду Бухарі і висунутим Народно-демократичною партією колишнім віце-президентом, великим підприємцем Атіку Абубакаром. Одночасно проходять вибори в Національну асамблею і Сенат, за місця в яких борються представники 91 партії.
Як повідомляв УНН, у Нігерії під час виборів було вбито 16 осіб.