"ИГ" взяла на себя ответственность за атаку на город Майдугури в день выборов в Нигерии

“Исламское государство” утверждает, что нападение на столицу штата Борно осуществила ее ячейка в Западной Африке. Как отмечается в сообщении, обстрелу подверглись аэропорт, местная военная база и ряд правительственных зданий. Ранее предполагалось, что атаку на Майдугури совершила другая радикальная исламистская группировка “Боко харам”. В то же время нигерийская армия отрицает факт нападения на город террористов, объясняя грохот снарядов проводившимися военными учениями.

В субботу на всей территории Нигерии прошли президентские и парламентские выборы. На пост главы государства претендуют более 70 кандидатов. Основная борьба разворачивается между двумя представителями мусульманского Севера: действующим президентом Мухаммаду Бухари и выдвинутым Народно-демократической партией бывшим вице-президентом, крупным предпринимателем Атику Абубакаром. Одновременно проходят выборы в Национальную ассамблею и Сенат, за места в которых борются представители 91 партии.

Как сообщал УНН, в Нигерии во время выборов были убиты 16 человек.