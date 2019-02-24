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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 5827 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 32739 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 121578 просмотра

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7 марта, 15:45 • 123818 просмотра

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7 марта, 13:58 • 122211 просмотра

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"ИГ" взяла на себя ответственность за атаку на город Майдугури в день выборов в Нигерии

Киев  •  УНН

 • 7953 просмотра

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Террористическая группировка “Исламское государство” взяла на себя ответственность за атаку на город Майдугури в северо-восточной Нигерии в день президентских и парламентских выборов в этой стране. Об этом говорится в сообщении, распространенном связанным с группировкой информационным агентством Амак, на которое ссылается Reuters, информирует УНН.

“Исламское государство” утверждает, что нападение на столицу штата Борно осуществила ее ячейка в Западной Африке. Как отмечается в сообщении, обстрелу подверглись аэропорт, местная военная база и ряд правительственных зданий. Ранее предполагалось, что атаку на Майдугури совершила другая радикальная исламистская группировка “Боко харам”. В то же время нигерийская армия отрицает факт нападения на город террористов, объясняя грохот снарядов проводившимися военными учениями.

В субботу на всей территории Нигерии прошли президентские и парламентские выборы. На пост главы государства претендуют более 70 кандидатов. Основная борьба разворачивается между двумя представителями мусульманского Севера: действующим президентом Мухаммаду Бухари и выдвинутым Народно-демократической партией бывшим вице-президентом, крупным предпринимателем Атику Абубакаром. Одновременно проходят выборы в Национальную ассамблею и Сенат, за места в которых борются представители 91 партии.

Как сообщал УНН, в Нигерии во время выборов были убиты 16 человек.

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