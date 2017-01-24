"ІД" вигнала цивільних з помешкань в Мосулі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Бойовики терористичного угруповання “Ісламська держава” готуються до стримування наступу іракської армії і змушують жителів Мосула, які проживають на західному березі річки Тигр, залишати свої помешкання. Про це в понеділок, 23 січня, жителі району Аль-Майдан розповіли агенції AFP, передає УНН.
Їхні оселі зайняли бойовики-джихадисти, на дахах та у вікнах розташувалися снайпери. Вигнані ж мешканці перебралися в інші частини міста.
В свою чергу іракські збройні сили заявили, що майже завершили звільнення східної частини міста — лівого берега Тигру. За словами представника командування операцією, під контролем ісламістів на цьому березі залишився один квартал міста.
Зазначимо, що Мосул залишається останнім форпостом “ІД” в Іраку. Операція з його звільнення розпочалася в середині жовтня 2016 року. У боях за місто за підтримки західної коаліції на чолі зі США задіяні близько ста тисяч осіб. Це солдати іракської армії, а також бійці курдського ополчення і шиїтських збройних формувань.